Саудовский адвокат потребовала депортировать Криштиану Роналду

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Адвокат Нуф бинт Ахмед подала иск против португальского нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду за непристойный жест, показанный болельщикам после матча. Об этом женщина заявила в своем аккаунте Twitter.

Уходя с поля после поражения в гостях, Роналду схватился за пах в ответ на скандирования болельщиков фамилии футбольного соперника португальца Лионеля Месси.

"Я не слежу за футболом. Но даже если фанаты спровоцировали Роналду, ему нельзя было так поступать. Это проявление публичной непристойности, за которое по закону иностранцев депортируют из страны", – написала бинт Ахмед.

Криштиану Роналду перешел в "Аль-Наср" в конце 2022 года. С тех пор он сыграл 13 матчей за клуб, в которых забил 11 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду стал мировым рекордсменом по количеству игр за национальные сборные. Он сыграл 198 матчей за сборную Португалии.

Болельщики "Аль-Насра" уже критиковали португальского футболиста за неубедительную игру в важных матчах. Особенно Роналду досталось за поражение в матче Суперкубка.

Роналду забил первый мяч за команду "Аль-Наср"



