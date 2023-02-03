Футболист Криштиану Роналду разозлил фанатов и одного из владельцев клуба "Аль-Наср", в который его недавно приняли. Дело в том, что футбольный клуб, в котором Роналду выступает в качестве нападающего, проиграла матч Суперкубка. А сам футболист не забил ни одного мяча и выглядел на поле неубедительно.

В Сети тут же появились кадры с рассерженными болельщиками, которые топчут футболку с номером 7, под которым и выступает форвард. Подпись гласит, что Криштиану в Саудовской Аравии больше не нужен.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.