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Спорт

Роналду разозлил фанатов и одного из владельцев клуба "Аль-Наср"

Роналду разозлил фанатов и одного из владельцев клуба "Аль-Наср"

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Футболист Криштиану Роналду разозлил фанатов и одного из владельцев клуба "Аль-Наср", в который его недавно приняли. Дело в том, что футбольный клуб, в котором Роналду выступает в качестве нападающего, проиграла матч Суперкубка. А сам футболист не забил ни одного мяча и выглядел на поле неубедительно.

В Сети тут же появились кадры с рассерженными болельщиками, которые топчут футболку с номером 7, под которым и выступает форвард. Подпись гласит, что Криштиану в Саудовской Аравии больше не нужен.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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