Овечкин примет участие в двух конкурсах во время Матча звезд НХЛ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин примет участие в двух конкурсах во время Матча звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА Новости.

"Овечкин поучаствует в конкурсе на самый сильный бросок. Также россиянин примет участие в конкурсе на самый красивый буллит", – отмечается в сообщении.

Матч звезд НХЛ состоится 4 февраля в городе Санрайз штата Флорида на арене хоккейной команды Florida Panthers.

Овечкин уже побеждал в конкурсе на самый красивый буллит в 2008, 2009 и 2011 году. А в 2018 года он стал победителем конкурса на самый сильный бросок.

Ранее сообщалось, что Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

В матче против Pittsburgh Penguins регулярного чемпионата россиянин забросил свою 812-ю шайбу. Таким образом, от рекордсмена Гретцки его отделяют 82 гола: в 1 487 матчах канадец забросил 894 шайбы.



Александр Овечкин стал вторым лучшим снайпером в истории НХЛ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!