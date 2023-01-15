Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, забившим в домашних матчах 400 голов

Фото: AP/TASS/Matt Slocum

Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин забросил 400-ю шайбу в домашнем матче и стал пятым игроком в истории чемпионатов Национальной хоккейной лиги, которому это удалось. Об этом сообщает РИА Новости.

Овечкин отметился голом в рамках встречи регулярного чемпионата с Philadelphia Flyers. Таким образом, российский нападающий сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в чемпионатах НХЛ до 84 голов.

Ранее Овечкин побил рекорд по числу брошенных шайб в створ ворот. В игре матча чемпионата НХЛ против Ottawa Senators он ударил по створу шесть раз.

На чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ Овечкин вышел в декабре прошлого года. Тогда хоккеист оформил дубль в матче против Winnipeg Jets.

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