Овечкин вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Фото: AP Photo/Nick Wass

Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин забросил 802-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, хоккеист вышел на чистое второе место в списке лучших снайперов НХЛ. Сейчас по количеству голов он превосходит канадца Горди Хоу.

Овечкин оформил дубль в матче против Winnipeg Jets. Вторая шайба и стала для него 802-й в карьере в матчах лиги.

Рекордсменом Национальной хоккейной лиги по голам в чемпионатах в настоящее время является Уэйн Гретцки. На его счету 894 шайбы.

Ранее сообщалось, что Овечкин побил рекорд по числу брошенных шайб в створ ворот. В ходе матча чемпионата НХЛ против Ottawa Senators он ударил по створу шесть раз.

В апреле этого года Овечкину пришлось пропустить матч регулярного чемпионата НХЛ против New York Islanders. Поводом стала травма, которую хоккеист получил в матче против Toronto Maple Leafs.

В начале третьего периода Овечкин перехватил шайбу в центре площадки и остался один на один с вратарем канадской команды Эриком Челльгреном. Затем капитан Washington Capitals попытался обыграть голкипера Toronto, однако тот поставил ему подножку.



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