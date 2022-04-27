Хоккеист Овечкин пропустит матч НХЛ из-за травмы

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass
Нападающий Washington Capitals Александр Овечкин пропустит матч регулярного чемпионата НХЛ против New York Islanders. Об этом сообщается на странице команды в Twitter.
Накануне Овечкин получил травму в матче против Toronto Maple Leafs. Это произошло в начале третьего периода. Хоккеист перехватил шайбу в центре площадки и убежал один на один с вратарем канадской команды Эриком Челльгреном. Затем капитан Washington Capitals попытался обыграть голкипера Toronto, однако тот поставил Овечкину подножку.
После этого российский хоккеист упал и влетел в борт левым плечом. Продолжить игру он не смог. Также спортсмен не участвовал в утренней раскатке команды. Его место в первом звене занял Коннор Макмайкл.
В конце марта Овечкин забросил 767-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге и вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов. Гол был забит на 56-й минуте в домашнем матче с New York Islanders. Таким образом, по количеству заброшенных шайб он обогнал Яромира Ягра.
Овечкин занял третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ
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