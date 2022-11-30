Овечкин побил рекорд Гретцки по голам в гостевых матчах в чемпионатах НХЛ

Фото: ТАСС/AP Photo/Nick Wass

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в гостевых матчах в чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА Новости.

Россиянин отметился двумя голами в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Ванкувер Кэнакс". Овечкин забил их на 6-й и 12-й минутах встречи. Таким образом, число забитых им шайб в гостевых матчах в регулярных чемпионатах НХЛ увеличилось до 403. Так российский хоккеист опередил Гретцки, которому принадлежал рекорд лиги с 402 шайбами.

Всего спортсмен забросил 793 шайбы в 1 298 матчах. Рекордсмен НХЛ по голам – Гретцки, он забил 894 гола, второе место занимает Горди Хоу с 801 шайбой.

Ранее команда Овечкина одержала победу над Edmonton Oilers в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Счет составил 5:4. Капитан команды набрал 2 (1+1) очка в матче НХЛ, забросив шайбу в большинстве броском из левого круга вбрасывания.



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