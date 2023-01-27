Овечкин сократил отставание от Гретцки до 82 голов

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Российский хоккеист, нападающий американского клуба Washington Capitals Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

В матче против Pittsburgh Penguins регулярного чемпионата россиянин забросил свою 812-ю шайбу. Таким образом, от рекордсмена Гретцки его отделяют 82 гола: в 1 487 матчах канадец забросил 894 шайбы.

Ранее Овечкин побил рекорд Гретцки по количеству голов в гостевых матчах НХЛ. В матче против Colorado Avalanche он довел свой личный рекорд до 447 голов, обогнав канадца на одну шайбу.

В настоящее время Александр Овечкин продолжает занимать второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ.



Александр Овечкин стал вторым лучшим снайпером в истории НХЛ

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