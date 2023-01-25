Овечкин установил рекорд НХЛ по заброшенным шайбам в гостевых матчах

Фото: ТАСС/AP/Frank Franklin II

В гостевом матче НХЛ клуб Washington Capitals проиграл Colorado Avalanche со счетом 2:3. В команде победителей заброшенными шайбами отметились Арттури Лехконен (9-я минута), Эндрю Коглиано (23) и Алекс Ньюхук, в команде проигравших – Конор Шири и Александр Овечкин. Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на поражение, Овечкин установил новый личный рекорд – россиянин занял первое место по заброшенным шайбам в НХЛ в гостевых матчах. В данный момент на его счету 447 голов в выездных встречах. Предыдущий рекорд принадлежал канадцу Уэйн Гретцки с 446 шайбами.

Овечкин продолжает занимать второе место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ с 811 заброшенными шайбами. Рекордсменом является Гретцки с 894 голами.

Также после прошедшего матча первой звездой встречи был признан российский вратарь Colorado Avalanche Александр Георгиев – ему удалось отразить 34 из 36 бросков.

Ранее Александр Овечкин стал пятым игроком в истории НХЛ, забившим в домашних матчах 400 голов, когда забросил шайбу во встрече с Philadelphia Flyers.



Александр Овечкин обратился к своей семье после матча, в котором установил рекорд

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