Международная федерация хоккея не включила сборную России в состав групп на МЧМ-2024

Фото: fhr.ru

Международная федерация хоккея (IIHF) на своем официальном сайте опубликовала составы групп на МЧМ‑2024. В них не были включены национальные команды России и Белоруссии.

Чемпионат пройдет с 26 декабря 2023 года по 5 января 2024 года. Местом проведения станет шведский Гетеборг.

В турнире примут участие десять сборных команд. В группе А сыграют Канада, Швеция, Финляндия, Германия и Латвия. В состав B включены Чехия, США, Словакия, Швейцария и Норвегия.

Списки сформированы на основе итогов молодежного ЧМ-2023.

С марта 2022 года из-за специальной военной операции на Украине сборные России и Белоруссии по хоккею отстранены от участия в международных турнирах. Кроме того, РФ не может проводить молодежный и взрослый чемпионаты мира в 2023 году.

Ранее глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк выразил надежду на снятие санкций со стороны Международной федерации в этом году. По его словам, российские хоккеисты отличаются достойной игрой и бьются за плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

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