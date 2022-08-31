Кокорин перешел в футбольный клуб "Арис" на правах аренды

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Российский форвард итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин на правах аренды перешел в кипрский "Арис". Об этом сообщается на сайте клуба.

Ранее итальянский футбольный клуб "Фиорентина" не включил российского форварда Александра Кокорина в заявку на второй предсезонный сбор. Всего в заявку предсезонных товарищеских матчей, которые пройдут в Австрии и Испании, вошли 29 футболистов.

Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" из московского "Спартака" 27 января 2021 года. Сумма сделки не разглашалась. За более чем полтора года 31-летний россиянин провел в составе команды 11 матчей и не отметился результативными действиями.