Дзюбу признали худшим игроком "Адана Демирспор" в матче чемпионата Турции

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
Россиянин Артем Дзюба признан худшим игроком клуба "Адана Демирспор" в матче чемпионата Турции по футболу. Так спортсмена оценил портал WhoScored.
В матче четвертого тура чемпионата команда обыграла "Умраниеспор" со счетом 1:0. Дзюба вышел на поле в стартовом составе, а в перерыве был заменен. Он успел коснуться мяча 28 раз, отдал 13 точных передач, а также получил желтую карточку на 44-й минуте.
По итогам матча игру россиянина оценили на 5,8 балла. При этом ранее, в матче с "Фенербахче", который стал для Дзюбы дебютным в составе турецкого клуба, россиянин был признан лучшим игроком.
Российский нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким футбольным клубом "Адана Демирспор" в середине августа. Соглашение с форвардом заключено по схеме 1+1. Дзюба отыграет в команде текущий сезон, а позже его контракт может быть продлен.
Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор"
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