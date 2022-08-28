Дзюбу признали худшим игроком "Адана Демирспор" в матче чемпионата Турции

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь

Россиянин Артем Дзюба признан худшим игроком клуба "Адана Демирспор" в матче чемпионата Турции по футболу. Так спортсмена оценил портал WhoScored.

В матче четвертого тура чемпионата команда обыграла "Умраниеспор" со счетом 1:0. Дзюба вышел на поле в стартовом составе, а в перерыве был заменен. Он успел коснуться мяча 28 раз, отдал 13 точных передач, а также получил желтую карточку на 44-й минуте.

По итогам матча игру россиянина оценили на 5,8 балла. При этом ранее, в матче с "Фенербахче", который стал для Дзюбы дебютным в составе турецкого клуба, россиянин был признан лучшим игроком.

Российский нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким футбольным клубом "Адана Демирспор" в середине августа. Соглашение с форвардом заключено по схеме 1+1. Дзюба отыграет в команде текущий сезон, а позже его контракт может быть продлен.

