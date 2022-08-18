Артем Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор"

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Российский нападающий Артем Дзюба подписал контракт с турецким футбольным клубом "Адана Демирспор". Об этом сообщили в твиттер-аккаунте команды, передает РИА Новости.

Соглашение с форвардом заключено по схеме 1+1. Дзюба отыграет в команде текущий сезон, а позже его контракт может быть продлен.

В мае 2022 года Артем Дзюба объявил об уходе из петербургского "Зенита". В составе команды футболист завоевал четыре золота чемпионата России, два Кубка России и четыре Суперкубка страны, а также стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов России.

Накануне состоялась жеребьевка группового этапа Кубка России по футболу в рамках Пути РПЛ. Так, "Зенит" сыграет в одной группе с действующим обладателем трофея "Спартаком", а также "Крыльями Советов" и "Факелом".