Артем Дзюба объявил об уходе из "Зенита"

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба объявил об уходе из клуба. Футболист опубликовал в своем телеграм-канале прощальное видео, в котором предстал в костюме супергероя Дэдпула на фоне стадиона на Крестовском острове.

Дзюба напомнил о своих достижениях в составе сине-бело-голубых и поблагодарил Санкт-Петербург.

"Питер, спасибо за все!", – написал футболист, отметив, что планирует продолжить карьеру в другой команде.

Контракт Дзюбы с "Зенитом" истекает в июне.

Артем Дзюба выступал за питерский клуб с 2015 года, в течение последних лет был капитаном команды. В составе "Зенита" 33-летний футболист завоевал четыре золота чемпионата России, два Кубка России и четыре Суперкубка страны.

Ранее российский полузащитник Денис Черышев объявил об уходе из испанского ФК "Валенсия". Черышев играл за "Валенсию" с июля 2019 года. Контракт атлета с клубом истекает в июне.