Футболист сборной России Денис Черышев объявил об уходе из "Валенсии"

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Российский полузащитник Денис Черышев объявил об уходе из испанского ФК "Валенсия". Об этом спортсмен сообщил в Instagram-аккаунте (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

"Спасибо за все, Валенсия", – написал футболист.

Черышев играл за "Валенсию" с июля 2019 года. Контракт атлета с клубом истекает в июне.

Ранее столичный футбольный клуб ЦСКА активировал опцию выкупа колумбийского полузащитника Хорхе Карраскаля у аргентинского "Ривер Плейта".

В свою очередь, защитник ЦСКА Марио Фернандес принял решение о приостановке карьеры. Футболист объяснил это усталостью и призвал не связывать с текущими событиями в мире.