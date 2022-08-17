Представлены соперники группового этапа Кубка России по футболу

Фото: Агентство "Москва"

Состоялась жеребьевка Кубка России, в ходе которой были сформированы четыре группы по четыре команды в каждой.

В группу А попали "Краснодар", "Локомотив", "Пари НН" и "Химки". Группу В представляют "Зенит", "Крылья Советов", "Спартак" и "Факел".

Жеребьевка определила "Динамо", "Ахмат", "Ростов" и "Оренбург" соперниками по группе С, а в группе D встретятся "Сочи", ЦСКА, "Урал" и "Торпедо".

На групповом этапе каждая из команд сыграет суммарно шесть матчей. Первые два клуба каждой группы выйдут в плей-офф Пути РПЛ, в то время как третьи сыграют в плей-офф Пути регионов.

Действующим обладателем Кубка России является московский "Спартак". В решающем матче минувшего сезона "красно-белые" обыграли "Динамо" со счетом 2:1.