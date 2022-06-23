Футболист Зиньковский перешел из "Крыльев Советов" в "Спартак"

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Полузащитник Антон Зиньковский перешел из самарских "Крыльев Советов" в "Спартак". Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.
Соглашение с игроком рассчитано до 31 мая 2027 года. Зиньковский будет играть под номером 17. Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани отметил, что клуб доволен ходом переговоров по трансферу.
"Вопреки появившимся вчера слухам, мы закрыли сделку на гораздо более скромных условиях, чем было заявлено в некоторых СМИ. Кроме того, обошлись вообще без агентской комиссии", – сказал Каттани.
Зиньковский выступал за "Крылья Советов" с 2019 года.
Ранее российский вратарь клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал победителем премии "Везина трофи" как лучший голкипер по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. На трофей претендовали шведский вратарь "Калгари" Якоб Маркстрем и финский голкипер "Нэшвилла" Юусе Сарос.
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