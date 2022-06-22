Россиянина Игоря Шестеркина признали лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский вратарь клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал победителем премии "Везина трофи" лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Как уточняется, на трофей претендовали шведский вратарь "Калгари" Якоб Маркстрем и финский голкипер "Нэшвилла" Юусе Сарос.

Российский голкипер является лидером сезона НХЛ по коэффициенту надежности (2,07) и проценту отраженных бросков (93,5%). Шестеркин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года и впервые получил данную награду.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что российским и белорусским хоккеистам отказано в возможности привезти Кубок Стэнли в свои страны. Уточняется, что по традиции все игроки клуба-победителя получают трофей на несколько дней в свое пользование.

В финале Кубка Стэнли 2022 года "Тампа Бэй Лайтнинг" противостоит "Колорадо Эвеланш". В составе "Колорадо" выступает российский нападающий Валерий Ничушкин. В свою очередь, за "Тампу" играют сразу трое россиян – Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров.

До этого сообщалось, что Международная федерация хоккея заявила о временном отстранении сборных и клубов России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под эгидой IIHF.

Организация также лишила РФ права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году. Соревнования должны были состояться в Новосибирске и Омске.