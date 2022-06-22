Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

02:17

Россиянина Игоря Шестеркина признали лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский вратарь клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал победителем премии "Везина трофи" лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Как уточняется, на трофей претендовали шведский вратарь "Калгари" Якоб Маркстрем и финский голкипер "Нэшвилла" Юусе Сарос.

Российский голкипер является лидером сезона НХЛ по коэффициенту надежности (2,07) и проценту отраженных бросков (93,5%). Шестеркин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года и впервые получил данную награду.

Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что российским и белорусским хоккеистам отказано в возможности привезти Кубок Стэнли в свои страны. Уточняется, что по традиции все игроки клуба-победителя получают трофей на несколько дней в свое пользование.

В финале Кубка Стэнли 2022 года "Тампа Бэй Лайтнинг" противостоит "Колорадо Эвеланш". В составе "Колорадо" выступает российский нападающий Валерий Ничушкин. В свою очередь, за "Тампу" играют сразу трое россиян – Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров.

До этого сообщалось, что Международная федерация хоккея заявила о временном отстранении сборных и клубов России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под эгидой IIHF.

Организация также лишила РФ права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году. Соревнования должны были состояться в Новосибирске и Омске.

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать