Россиянина Игоря Шестеркина признали лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Российский вратарь клуба "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин стал победителем премии "Везина трофи" лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.
Как уточняется, на трофей претендовали шведский вратарь "Калгари" Якоб Маркстрем и финский голкипер "Нэшвилла" Юусе Сарос.
Российский голкипер является лидером сезона НХЛ по коэффициенту надежности (2,07) и проценту отраженных бросков (93,5%). Шестеркин выступает за "Рейнджерс" с 2019 года и впервые получил данную награду.
Ранее заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что российским и белорусским хоккеистам отказано в возможности привезти Кубок Стэнли в свои страны. Уточняется, что по традиции все игроки клуба-победителя получают трофей на несколько дней в свое пользование.
В финале Кубка Стэнли 2022 года "Тампа Бэй Лайтнинг" противостоит "Колорадо Эвеланш". В составе "Колорадо" выступает российский нападающий Валерий Ничушкин. В свою очередь, за "Тампу" играют сразу трое россиян – Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров.
До этого сообщалось, что Международная федерация хоккея заявила о временном отстранении сборных и клубов России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под эгидой IIHF.
Организация также лишила РФ права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году. Соревнования должны были состояться в Новосибирске и Омске.
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