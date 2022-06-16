НХЛ не разрешила российским хоккеистам привезти Кубок Стэнли в РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Заместитель комиссара Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Билл Дэйли заявил, что российским и белорусским хоккеистам отказано в возможности привезти Кубок Стэнли в свои страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что по традиции все игроки клуба-победителя получают трофей на несколько дней в свое пользование.

В финале Кубка Стэнли 2022 года "Тампа Бэй Лайтнинг" противостоит "Колорадо Эвеланш". В составе "Колорадо" выступает российский нападающий Валерий Ничушкин. В свою очередь, за "Тампу" играют сразу трое россиян – Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига приостанавливает работу своих русскоязычных сайтов и социальных сетей. Также указывается, что лига разрывает все отношения с бизнес-партнерами в России и не будет рассматривать РФ в качестве места проведения будущих соревнований.

До этого сообщалось, что Международная федерация хоккея заявила о временном отстранении сборных и клубов России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под эгидой IIHF.

Организация также лишила РФ права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году. Соревнования должны были состояться в Новосибирске и Омске.