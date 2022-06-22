Fan ID на стадионе "Динамо" в Москве планируют ввести с 2023 года

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Введение системы Fan ID на стадионе столичного футбольного клуба "Динамо" запланировано на 2023 год. Об этом сообщается на сайте клуба.

"При организации матчей мы всегда руководствуемся законами Российской Федерации. Введение Fan ID непосредственно на "ВТБ Арене" планируется только с 2023 года", – говорится в сообщении.

Отмечается, что руководство "Динамо" планирует за оставшееся время сделать все необходимое, чтобы пребывание на стадионе стало максимально комфортным для болельщиков с учетом новых требований. Также в клубе прокомментировали позицию фанатов бело-голубых, объявивших бойкот на посещение матчей с Fan ID.

"Безусловно, мы уважаем принципиальную позицию фанатского актива. Активная поддержка очень важна для клуба и для команды, поэтому мы рассчитываем найти приемлемое для всех решение и надеемся на скорое возвращение фан-сектора", – указано в заявлении.

Там добавили, что "Динамо" остается открытым для диалога.

30 декабря 2021 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внедрение электронных паспортов болельщиков. Ожидается, что Fan ID позволит усилить безопасность на спортивных мероприятиях, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ.

После принятия документа фанаты "Спартака", "Зенита" и других футбольных клубов РПЛ объявили бойкот на посещение матчей, для которых требуется получение Fan ID. Они считают введение паспортов болельщиков непрозрачной и избыточной мерой, которая противоречит их интересам, а также превращает эмоции на стадионах в декорацию.

