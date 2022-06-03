Фото: портал мэра и правительства Москвы/Иванко Юлия

Fan ID станет доступен для оформления на госуслугах с 4 июля. Об этом сообщается на сайте госуслуг.

При этом обязательным условием для оформления карты болельщика является регистрация на портале. Билет или абонемент на матч можно будет купить только при наличии Fan ID. При этом он понадобится всем, кто присутствует на стадионе в день матча, включая организаторов и представителей СМИ.

Карту болельщика необходимо оформлять на каждого человека отдельно.

30 декабря 2021 года Владимир Путин подписал закон, предусматривающий внедрение электронных паспортов болельщиков. Ожидается, что Fan ID позволит усилить безопасность на спортивных мероприятиях, поскольку фанаты, ранее уличенные в нарушении общественного порядка, не смогут получить этот документ.

После принятия документа фанаты футбольных клубов "Спартак" и "Зенит" объявили бойкот на посещение матчей Российской Премьер-лиги и других игр, для которых требуется получение Fan ID. Они считают введение паспортов болельщиков непрозрачной и избыточной мерой, которая противоречит их интересам, а также превращает эмоции на стадионах в декорацию.

