Какие изменения ждут россиян в июне 2022 года

В первом летнем месяце россиян ждет ряд нововведений. В частности, они касаются социальной сферы, спорта и транспорта. Подробнее – в нашем материале.

Индексация пенсий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 июня пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 10%. Ранее Владимир Путин отметил, что это уже не первая индексация в 2022 году. Таким образом, прирост к прошлому году составит 19,5%, а это выше, чем прогнозируемый уровень инфляции.

По словам министра труда и социальной защиты населения РФ Антона Котякова, повышение пенсий затронет 35 миллионов россиян. После индексации средний размер выплат составит 19 360 рублей. Повышенные пенсии начнут доставлять уже с 3 июня.

После индексации порядок получения выплат останется тем же, никаких специальных заявлений подавать не нужно.

Кроме того, с 1 июня в России вступит в силу закон, который увеличит период выплаты пенсии по потере кормильца. Теперь граждане старше 18 лет, которые окончили школу и не поступили в высшее или среднее учебное заведение, будут получать пособие до 1 сентября того года, когда завершилось обучение.

МРОТ и прожиточный минимум

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Также с 1 июня в России на 10% вырастет минимальный размер оплаты труда: после индексации он составит 15 279 рублей в месяц. Это увеличение затронет примерно четыре миллиона жителей страны.

Кроме того, с 1 июня на 10% повышается и прожиточный минимум. Котяков заявил, что после индексации для трудоспособных россиян он будет равен 15 172 рублям. Для пенсионеров он составит 11 970 рублей, а для детей – 13 501 рубль. Эта мера поддержит 15 миллионов россиян, чьи выплаты связаны с этим показателем, подчеркнул министр.

"Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты, подавать не потребуется", – обратил внимание Котяков.

Ковидная амнистия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

1 июня начет действовать и амнистия по ковидным штрафам, которую Сергей Собянин объявил 25 мая.

Мэр столицы уточнил, что органы исполнительной власти города перестанут взыскивать еще не оплаченные штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Под амнистию подпадут все штрафы, кроме тех, которые выставлены за нарушение режима самоизоляции заболевшими (так как человек сознательно подвергал опасности жизнь и здоровье других).

Граждане и бизнес, которые уже заплатили штраф, получат право подать заявку на компенсацию. В общей сложности прекратится взыскание или будет возвращено порядка 13,6 миллиарда рублей, подчеркнул Собянин.

Ковидная амнистия продлится до 31 декабря. В этот срок можно обратиться за компенсацией в центры "Мои документы". С собой нужно взять документ, удостоверяющий личность либо подтверждающий право заявителя действовать от имени юрлица, постановление о назначении наказания и документ, подтверждающий оплату штрафа. Формы заявлений на субсидию появятся на mos.ru.

FAN ID

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С первого дня лета вступает в силу закон о введении паспорта болельщика, который также называют FAN ID. Это электронный документ, который нужно будет получить желающим посетить спортивные состязания. Такой паспорт нужен для обеспечения безопасности.

Оформить FAN ID можно будет на портале госуслуг. Кроме данных о болельщике, в паспорте отобразится информация о его поведении на спортивных мероприятиях. Перечень соревнований, где у зрителя потребуют FAN ID, утвердит правительство. По закону продавать билеты на эти состязания начнут только при наличии паспорта болельщика. Отказать в FAN ID могут тем, кто раньше нарушал общественный порядок во время соревнований.

Безопасность в полете

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 5 июня начнет действовать закон, согласно которому члены экипажей самолетов смогут применять спецсредства для успокоения авиадебоширов. В частности, буйного пассажира могут утихомирить с помощью пластиковых наручников и нейлоновых ремней. Также члены экипажа должны постоянно наблюдать за дебоширом и не позволять ему находиться у прохода или выхода.

Охрана природы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

С 8 июня в России ужесточат ответственность за нарушение противопожарных правил в лесах. Штрафы для граждан повысятся в 15–20 раз, для юридических лиц – в 2–3 раза. Максимальный штраф за пожар, если из-за него кто-то получит тяжкий вред здоровью или погибнет, составит 2 миллиона рублей.

Лекарства для детей

С 29 июня в России разрешат лечить детей с онкологией, гематологическими и другими тяжелыми заболеваниями в том числе лекарствами, которые назначают по показаниям, не упомянутым в инструкции по применению (препаратами офф-лейбл). По закону, который вступит в силу, поступать так будет можно только после обязательного информирования и согласия самого больного или его представителя.

Кроме того, юным пациентам с тяжелыми недугами после совершеннолетия разрешат до 21 года продолжать лечение в тех же медучреждениях, где их наблюдали в детском возрасте.

Оборот оружия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 29 июня вступят в силу более жесткие требования к контролю за оборотом оружия. В лицензии откажут тем, у кого есть две и более судимости и кого поймали за рулем в нетрезвом состоянии.

Также купить оружие не смогут граждане до 21 года, если они не прошли или не проходят службу в государственных военизированных организациях и их работа не связана с использованием оружия. Откажут и тем, кто не занимается стрелковым спортом или не является представителем коренных малочисленных народов.

Кроме того, закон вводит запрет на переделку оружия и его основных частей для изменения технических характеристик, определяющих его вид и категорию. Распространять информацию о такой модификации тоже нельзя.

Личность по правам

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 29 июня вступит в силу закон, который позволяет установить личность клиентов при помощи водительских прав. Согласно документу, организации, которые занимаются операциями с деньгами или имуществом (страховые компании, ломбарды, лизинговые компании, операторы мобильной и почтовой связи), могут запрашивать у банка упрощенную идентификацию человека. Именно для этого теперь можно будет использовать водительское удостоверение.