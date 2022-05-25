Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Пенсионный фонд РФ начнет доставку повышенных пенсий с 3 июня. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков в ходе заседания президиума Государственного совета.

"То есть мы проведем все необходимые мероприятия, с 3 июня уже доставка будет с учетом дополнительной индексации", – уточнил Котяков.

Ранее Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня. По словам главы РФ, этот вопрос долгое время обсуждался в кабмине, вырабатывалось общее решение.

Путин также принял решение об увеличении на 10% размера прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда. С 1 июня прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 919 рублей. А с 1 июля минимальный размер оплаты труда будет повышен до 15 279 рублей в месяц.

Котяков отметил, что благодаря индексации МРОТ зарплаты вырастут примерно у четырех миллионов россиян. Также эта мера затронет 15 миллионов граждан, которые получают выплаты, связанные с прожиточным минимумом.

