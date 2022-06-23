Горнолыжный склон на Воробьевых горах планируют открыть до конца года

16:24
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Процесс строительства горнолыжного кластера на Воробьевых горах находится на завершающей стадии, спуски откроются для спортсменов до конца года, заявил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщает ТАСС.
"На сегодняшний день ведутся уже работы на завершающей стадии, формируем трассу последнего склона, завершаем работы по инженерной инфраструктуре. Я думаю, в ближайшие месяцы мы его введем в эксплуатацию и в этот сезон уже горнолыжники получат совершенно новый склон", – рассказал он.
Загрутдинов уточнил, что по распоряжению Сергея Собянина в рамках проекта строятся три горнолыжных спуска и один трамплин, а также подъемник и другая необходимая инженерная инфраструктура. По его словам, большая часть спортивного кластера будет предназначаться для детей.
"В этом году мы его завершим. Других у нас горнолыжных склонов пока в планах нет. Мы начинали проектирование еще трех горнолыжных склонов, но пока их приостановили. Горнолыжный склон введем и на этом пока остановимся", – добавил Загрутдинов.
Как ранее сообщал Сергей Собянин, горнолыжный кластер на Воробьевых горах будет включать бугельную канатку, сноуборд- и экстрим-парки, роллердром, санную трассу, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big-Air. По словам мэра, здесь можно будет проводить соревнования международного уровня.
Москвичам рассказали, каким будет горнолыжный кластер на Воробьевых горах
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