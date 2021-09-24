Горнолыжный кластер откроют на Воробьевых горах в начале 2022 года – Собянин

14:14
Фото: vk.com/mossobyanin
В начале следующего года запланировано открытие нового горнолыжного кластера на Воробьевых горах. Об этом сообщил Сергей Собянин на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
В рамках проекта планируют сделать бугельную канатку, сноуборд- и экстрим-парки, роллердром, санную трассу, трамплины для прыжков на лыжах, трамплин для сноуборда и фристайла Big-Air. Мэр уточнил, что часть работ берет на себя инвестор.
По словам градоначальника, в будущем cпорткластере можно будет проводить соревнования международного уровня, так как он будет отвечать всем стандартам.
Ранее крупный спортивный кластер открыли в ТиНАО. Работы велись в два этапа. В 2020 году специалисты обустроили дорожно-тропиночную сеть, лыжероллерную трассу, памп-трек и трассу с перекатами и поворотами для езды на велосипедах, скейтбордах, роликовых коньках и самокатах.
На Воробьевых горах появится большой спортивный кластер
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