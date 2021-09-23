Крупный спортивный кластер открыли в ТиНАО

16:33
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В Михайлово-Ярцевском поселении появился крупный спортивный кластер. При благоустройстве территории учли пожелания местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что работы велись в два этапа. Так, в 2020 году специалисты обустроили дорожно-тропиночную сеть, лыжероллерную трассу, памп-трек и трассу с перекатами и поворотами для езды на велосипедах, скейтбордах, роликовых коньках и самокатах.
В этом году в рамках благоустройства общественной территории оборудовали площадку для паркура, зону отдыха (с лежаками и садовыми диванами), а также обустроили детскую и спортивную площадки, установили уличные тренажеры, а также высадили новые деревья и кустарники и разбили газоны.
В пресс-службе отмечают, что при благоустройстве спортивного кластера учли мнение местных жителей.
Ранее сообщалось, что на территории бывшего стадиона "Локомотив" в районе Люблино создадут спортивно-досуговый объект. Об этом в рамках встречи с жителями ЮВАО рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. По словам градоначальника, на этой территории получится создать хоккейную площадку или физкультурно-оздоровительный комплекс.
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