Собянин утвердил проект строительства газопровода высокого давления в ТиНАО

В ТиНАО появится новый газопровод. Проект новой линии высокого давления утвердил Сергей Собянин.

Ветка протянется через несколько поселков. Бесперебойно и безопасно газ будут получать более 50 тысяч жителей.

Магистраль проложат вдоль Калужского шоссе и Малого бетонного кольца, оборудуют несколько регуляторных пунктов и пунктов учета расхода топлива. Общая протяженность составит более 31 километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.