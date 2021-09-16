"Это наш город": в Боткинской больнице завершился капремонт центра онкопомощи

В Боткинской больнице завершился капитальный ремонт центра амбулаторной помощи для онкологических больных. Первых пациентов учреждение примет 27 сентября.

Перестройка пятиэтажного здания длилась год. В центре обновили оборудование. Благодаря этому врачи теперь смогут вести пациентов от начала диагностики до окончания лечения.

Ежегодно специалисты смогут проводить до 160 тысяч консультаций и 25 тысяч курсов химиотерапии.