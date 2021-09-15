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В Москве опечатали кальянную "Мята Lounge" за нарушение коронавирусных ограничений. Заведение располагается в доме 28 по Ярославскому шоссе, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора.

Сотрудники управления отметили, что заведение продолжало работать, несмотря на существующий запрет на курение кальянов в общественных местах.



"В кальянной нарушали действующие санитарные нормы по профилактике коронавируса. В частности, в заведении не проводили термометрию сотрудников, не вели соответствующий журнал, не проводили дезинфекцию помещений и обеззараживание воздуха, не соблюдали социальную дистанцию", – говорится в сообщении.

В отношении ИП Мирзаева М. М. составили протокол об административном правонарушении, а работу кальянной временно запретили.

"Материалы дела направлены в Бабушкинский районный суд для принятия решения о приостановлении деятельности на срок до 90 суток", – рассказали в управлении Роспотребнадзора.

Ранее Роспотребнадзор опечатал кафе "Чайхона" на улице Братиславской. Заведение также не соблюдало санитарные нормы.