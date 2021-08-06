Кальянную "Синяя Гусеница" в Москве опечатали за нарушение противоковидных мер

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За несоблюдение противоковидных мер в Москве опечатана кальянная "Синяя Гусеница" (ООО "Новичок"). Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Нарушения санитарно-эпидемиологических требований были обнаружены 5 августа. Сотрудники Роспотребнадзора установили, что кальянная "Синяя Гусеница", расположенная на улице Пятницкой, продолжала работу, несмотря на указ мэра Москвы от 25 марта 2020 года № 28-УМ, запрещающий курение кальянов в общественных местах.
Кроме того, специалисты ведомства выяснили, что в кальянной не проводилось обеззараживание воздуха. Ультрафиолетовые бактерицидные облучатели отсутствовали, а сотрудники не использовали средства индивидуальной защиты.
В отношение ООО "Новичок" составлен протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном нарушении. Материалы дела переданы в Замоскворецкий районный суд.
Приостановить деятельность заведения могут на 90 суток.
Ранее специалисты Роспотребнадзора опечатали кальянную на востоке Москвы. Заведение нарушало указ мэра Москвы, продолжая работу.
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