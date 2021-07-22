Роспотребнадзор опечатал магазин в Коммунарке за нарушение мер против COVID-19

Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Магазину "Остров витаминов" в Коммунарке грозит закрытие на три месяца в связи с несоблюдением мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства провели осмотр магазина в среду, 21 июля. В ходе проверки было установлено, что сотрудники не соблюдали масочно-перчаточный режим, в магазине не был организован сбор использованных средств индивидуальной защиты, отсутствовала разметка для обеспечения социального дистанцирования. Кроме того, были обнаружены и другие нарушения.
"Специалистами территориального отдела в отношении индивидуального предпринимателя составлены протокол осмотра, протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, магазин "Остров витаминов" опечатан. Соответствующие материалы направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности магазина на срок до 90 суток", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что концертную площадку Bolshevik Loft-Event Hall на Ленинградском проспекте в Москве могут закрыть на три месяца за несоблюдение мер профилактики распространения COVID-19.
Было обнаружено, что в заведении нарушались требования по соблюдению социальной дистанции и использованию СИЗ посетителями и работниками площадки.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: