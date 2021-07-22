Роспотребнадзор опечатал магазин в Коммунарке за нарушение мер против COVID-19

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Магазину "Остров витаминов" в Коммунарке грозит закрытие на три месяца в связи с несоблюдением мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства провели осмотр магазина в среду, 21 июля. В ходе проверки было установлено, что сотрудники не соблюдали масочно-перчаточный режим, в магазине не был организован сбор использованных средств индивидуальной защиты, отсутствовала разметка для обеспечения социального дистанцирования. Кроме того, были обнаружены и другие нарушения.

"Специалистами территориального отдела в отношении индивидуального предпринимателя составлены протокол осмотра, протокол о временном запрете деятельности по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ, магазин "Остров витаминов" опечатан. Соответствующие материалы направлены в суд для решения вопроса об административном приостановлении деятельности магазина на срок до 90 суток", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что концертную площадку Bolshevik Loft-Event Hall на Ленинградском проспекте в Москве могут закрыть на три месяца за несоблюдение мер профилактики распространения COVID-19.

Было обнаружено, что в заведении нарушались требования по соблюдению социальной дистанции и использованию СИЗ посетителями и работниками площадки.