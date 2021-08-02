Акеля оштрафовали на 100 тысяч рублей за несоблюдение санитарных норм

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Преображенский суд столицы оштрафовал Дани Акеля на 100 тысяч рублей, признав его виновным в нарушении санитарных норм на незаконной акции в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Акель признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 236 УК РФ ("Нарушение санитарных норм"), ему назначен судебный штраф в размере 100 тысяч рублей", – сообщили в суде.

По словам представителя МВД РФ Ирины Волк, организаторы и участники несогласованных мероприятий создали угрозу распространения коронавируса. В столице среди участников акции на Пушкинской площади 23 января находились лица, в отношении которых было принято решение об изоляции по месту жительства в связи с выявлением у них COVID-19.

Ранее стало известно, что вирусолог и член-корреспондент РАН Александр Лукашев оценил предположение об искусственном происхождении коронавируса в свете доклада об утечке вируса из лаборатории в Китае.

По словам специалиста, сам по себе факт утечки не указывает на искусственное создание вредоносного организма.