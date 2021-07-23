Кальянную на востоке Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер

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Работу кальянной HookahPlace на Лухмановской улице Москвы приостановили в связи с выявленными нарушениями мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В ходе осмотра установлено, что кальянная продолжает функционировать, несмотря на сохраняющийся запрет на курение кальянов в общественных местах, введенный указом мэра Москвы от 25 марта 2020 № 28-УМ (в действующей редакции)", – заявили в ведомстве.
Кроме того, в заведении не проводилось обеззараживание воздуха. В помещении отсутствовали бактерицидный облучатель-рециркулятор закрытого типа и дезинфекционные средства.
В отношении кальянной составлен протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Материалы об ограничении работы заведения на срок до 90 суток переданы в Перовский суд столицы.
Ранее сообщалось об ограничении работы кафе "Самарканд" в ТиНАО. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили там нарушения действующего санитарного законодательства.
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