Кальянную на востоке Москвы опечатали за нарушение антиковидных мер

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Работу кальянной HookahPlace на Лухмановской улице Москвы приостановили в связи с выявленными нарушениями мер профилактики распространения коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В ходе осмотра установлено, что кальянная продолжает функционировать, несмотря на сохраняющийся запрет на курение кальянов в общественных местах, введенный указом мэра Москвы от 25 марта 2020 № 28-УМ (в действующей редакции)", – заявили в ведомстве.

Кроме того, в заведении не проводилось обеззараживание воздуха. В помещении отсутствовали бактерицидный облучатель-рециркулятор закрытого типа и дезинфекционные средства.

В отношении кальянной составлен протокол о временном запрете деятельности и протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ. Материалы об ограничении работы заведения на срок до 90 суток переданы в Перовский суд столицы.

Ранее сообщалось об ограничении работы кафе "Самарканд" в ТиНАО. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили там нарушения действующего санитарного законодательства.