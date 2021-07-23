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18:13

Кафе "Самарканд" в ТиНАО опечатали за нарушение антиковидных мер

город

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Специалисты выявили нарушения мер профилактики коронавируса в кафе "Самарканд" в ТиНАО. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"19 июля 2021 года в ходе осмотра кафе "Самарканд" по адресу Москва, поселок Московский, деревня Саларьево, Киевское шоссе, дом 1а, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в ТиНАО установлены нарушения требований санитарного законодательства", – сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, в кафе не измеряется температура сотрудников, отсутствуют дозаторы с кожными антисептиками, а также не проводится необходимая дезинфекция поверхностей.

Помимо этого, проверка установила, что в "Самарканде" не контролируется температурный режим хранения пищевой продукции в холодильниках и на складе.

В результате рейда были составлены протоколы об административных правонарушениях по части 2 статьи 6.3, статьи 6.6, части 1 статьи 14.43 КоАП РФ. В суд направлены материалы о нарушениях с запросом на ограничение работы кафе на срок до 90 суток.

Накануне Роспотребнадзор опечатал магазин "Остров витаминов" в Коммунарке за нарушение мер против COVID-19. Здесь не соблюдался масочно-перчаточный режим, а также не было разметки для соблюдения социальной дистанции.

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