В Люблине после жалоб жителей закрывается сомнительная аптека

Фото: Александр Чикин
В столичном районе Люблино закрыли аптеку, в которой, по сообщениям местных жителей, без рецепта продавали наркосодержащие препараты. Прекратить работу сомнительной торговой точки москвичам помог депутат Госдумы от Люблинского округа Петр Толстой.
"Еще один достойный пример того, как благодаря командной работе горожан с властями, удается убирать проблемные точки с карты Москвы", – заявил он.
Жильцы домов, расположенных в непосредственной близости от круглосуточной аптеки на Краснодонской улице, сообщали о шумных компаниях, которые регулярно собирались по вечерам у торговой точки. Множественные жалобы в полицию не давали результата, а тем временем в квартале участились случаи разбойных нападений.
Затем местные активисты написали в приемную Толстого, который откликнулся на просьбу о помощи. Депутат обратился в управу Люблино, после чего владельцы аптеки расторгли договор аренды и сняли вывеску. Она прекратит работу с ближайшее время. Ситуация находится на контроле помощников Толстого.
Ранее Толстой проинспектировал работы по демонтажу старых систем наружного теплоснабжения на Волгоградском проспекте в Кузьминках. Работы на участке, которые стартовали несколько недель назад, также осмотрели районные активисты.
На данный момент уже ведется демонтаж труб. По графику работы планируется завершить до ноября, однако строители могут успеть до Дня города.
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