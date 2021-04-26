В Серпухове ликвидировали нарколабораторию в строительной бытовке

11:28
Фото: ГУ МВД России по Московской области
В строительной бытовке в деревне Петрухино в Серпуховском районе Московской области обнаружили нарколабораторию, сообщают "Дни.ру".
Полицейские изъяли три пакета с порошкообразным веществом, пластиковые канистры с химическими реагентами, лабораторное оборудование, упаковочные материалы, весы и средства индивидуальной защиты.
Согласно исследованию, содержимое пакетов является наркотическим средством мефедроном общим весом более пяти килограммов.
Задержаны двое мужчин, подозреваемых в попытке сбыта синтетических наркотических средств. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье "Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Суд избрал задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.
В рамках расследования уголовного дела изъятые реагенты направлены на проведение физико-химической экспертизы.
Ранее столичная полиция выявила аптеку, где наркозависимым горожанам продавали препараты без рецепта.
Выявить нарушения получилось благодаря жалобам жителей столицы, которые обратились в правоохранительные органы с сообщением. В нем отмечалось, что в аптеке на улице Шкулевой отпускают препараты без рецепта в нарушение специальных требований в ходе осуществления фармацевтической деятельности.
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