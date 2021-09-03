Столичных рестораторов попросили закрыть веранды из-за ветра

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

15:07

Доля пустующего стрит-ретейла на Патриарших прудах достигла рекорда

город недвижимость

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Эксперты консалтинговой компании Colliers оценили вакантность сегмента стрит-ретейла на Патриарших прудах. Как передает РИА Новости, этот показатель является рекордным.

"На начало августа средний уровень вакантности на Патриарших прудах в стрит-ретейле составил 15,2 процента, что выше показателя первого полугодия на 4,9 процентного пункта", – указано в отчете.

Директор департамента исследований Colliers Вероника Лежнева заявила, что указанный показатель является рекордным для района. Она отметила, что ситуация все же остается нормальной, а свободные площади могут до конца года отойти под новые проекты и форматы.

Согласно отчету экспертов, за июль и начало августа 2021 года на Патриарших прудах зафиксировали 14 закрытий, большая часть из которых пришлась на заведения общепита. Вторая по масштабности доля связана с прекращением работы салонов красоты. Всего с начала года в районе прекратили работу 30 заведений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление еще 7 городских круглогодичных ярмарок. По словам градоначальника, такой формат сочетает в себе удобство для сельхозпроизводителей и качественные товары для потребителей.

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать