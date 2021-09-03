Доля пустующего стрит-ретейла на Патриарших прудах достигла рекорда

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Эксперты консалтинговой компании Colliers оценили вакантность сегмента стрит-ретейла на Патриарших прудах. Как передает РИА Новости, этот показатель является рекордным.

"На начало августа средний уровень вакантности на Патриарших прудах в стрит-ретейле составил 15,2 процента, что выше показателя первого полугодия на 4,9 процентного пункта", – указано в отчете.

Директор департамента исследований Colliers Вероника Лежнева заявила, что указанный показатель является рекордным для района. Она отметила, что ситуация все же остается нормальной, а свободные площади могут до конца года отойти под новые проекты и форматы.

Согласно отчету экспертов, за июль и начало августа 2021 года на Патриарших прудах зафиксировали 14 закрытий, большая часть из которых пришлась на заведения общепита. Вторая по масштабности доля связана с прекращением работы салонов красоты. Всего с начала года в районе прекратили работу 30 заведений.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление еще 7 городских круглогодичных ярмарок. По словам градоначальника, такой формат сочетает в себе удобство для сельхозпроизводителей и качественные товары для потребителей.