Доля пустующего стрит-ретейла на Патриарших прудах достигла рекорда

15:07
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Эксперты консалтинговой компании Colliers оценили вакантность сегмента стрит-ретейла на Патриарших прудах. Как передает РИА Новости, этот показатель является рекордным.
"На начало августа средний уровень вакантности на Патриарших прудах в стрит-ретейле составил 15,2 процента, что выше показателя первого полугодия на 4,9 процентного пункта", – указано в отчете.
Директор департамента исследований Colliers Вероника Лежнева заявила, что указанный показатель является рекордным для района. Она отметила, что ситуация все же остается нормальной, а свободные площади могут до конца года отойти под новые проекты и форматы.
Согласно отчету экспертов, за июль и начало августа 2021 года на Патриарших прудах зафиксировали 14 закрытий, большая часть из которых пришлась на заведения общепита. Вторая по масштабности доля связана с прекращением работы салонов красоты. Всего с начала года в районе прекратили работу 30 заведений.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал появление еще 7 городских круглогодичных ярмарок. По словам градоначальника, такой формат сочетает в себе удобство для сельхозпроизводителей и качественные товары для потребителей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: