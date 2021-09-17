Бочкарев: программа развития транспортного каркаса ТиНАО выполнена на 60%

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В ТиНАО уже построили 313 километров дорог из запланированных 500 километров. Это свыше 60% от общего объема, заявил заммэра Москвы по градостроительной политике Андрей Бочкарев.
По его словам, план в 500 километров дорог рассчитан до 2024 года. На сегодняшний день его уже выполнили на 60%.
"За девять лет в ТиНАО построили или реконструировали 58 искусственных сооружений и 39 пешеходных переходов. За восемь месяцев 2021 года в новых округах возвели и отремонтировали 28 километров дорог. До конца года в ТиНАО планируется построить еще 18 километров", – отметил Бочкарев.
При этом глава Стройкомплекса подчеркнул, что продолжается строительство районных улиц для административного-делового центра "Коммунарка" и транспортной развязки на Киевском шоссе.
"К 2022 году планируется завершить строительство первого этапа уличной дорожной сети для АДЦ "Коммунарка". К этому времени появится мост через реку Сосенку, путепровод над Калужским шоссе и транспортный тоннель", – рассказал Бочкарев.
Ранее в ТиНАО открыли две новые дороги. Это выезд из Московского к станции метро "Филатов Луг" и связка между Киевским и Калужским шоссе.
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