Бочкарев: открытие двух дорог улучшит транспортное обслуживание 130 тыс жителей ТиНАО

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Открытие выезда из города Московский к станции метро "Филатов Луг" и дороги, связывающей Киевское и Калужское шоссе, позволят улучшить транспортное обслуживание 130 000 жителей ТиНАО. Об этом заявил заммэра Москвы по градостроительной политике Андрей Бочкарев.
"Открытые новой дорожной связки между Киевским и Калужским шоссе не только разгрузит действующие магистрали, но и позволит организовать новые маршруты общественного транспорта. Благодаря этому улучшится транспортное обслуживание более 50 000 жителей прилегающих населенных пунктов", – рассказал Бочкарев.
Глава Стройкомплекса также отметил важность открытия нового выезда из города Московского. По словам Бочкарева, это значительно упростит путь до метро около 80 000 жителей, которые сэкономят на дороге до одного часа в день.
Об открытии этих дорог ранее объявил Сергей Собянин в социальных сетях. По его словам, теперь жители Московского смогут добираться до метро за 7–10 минут. Собянин также отметил, что связка между Киевским и Калужским шоссе значительно упростит движение с одной магистрали до другой.
Жители ТиНАО теперь могут добраться до метро в 6 раз быстрее
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