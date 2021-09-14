Собянин объявил об открытии двух новых дорог в ТиНАО

18:09
Фото: vk.com/mossobyanin
Выезд из поселения Московского к станции метро "Филатов луг", а также связку между Киевским и Калужским шоссе открыли в ТиНАО. Об этом Сергей Собянин написал на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Выезд из Московского небольшой – чуть больше 2 километров, но крайне важный. Раньше местные жители ехали к метро в час пик около 40 минут – в объезд, через Киевское шоссе", – отметил мэр.
По его словам, новая дорога позволит водителям значительно быстрее добираться до метро: время в пути по ней займет 7–10 минут.
Он также коснулся связки между Киевским и Калужским шоссе, которая стала уже шестой. Раньше, чтобы попасть с одной магистрали на другую, требовалось ехать в объезд через МКАД или трассу А107, "малую бетонку", теперь же это можно сделать по четырем местным дорогам, а также по ЦКАД и трассе Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.
Ранее Собянин открыл движение по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) между Открытым и Ярославским шоссе с транспортной развязкой на проспекте Мира. Он отметил, что остался только участок, соединяющий Дмитровское и Ярославское шоссе, открыть который планируется в следующем году, тогда хорда будет полностью готова.
В Москве открыли новый участок Северо-Восточной хорды
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