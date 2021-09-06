Собянин открыл движение по участку СВХ между Открытым и Ярославским шоссе

Сергей Собянин открыл движение по участку Северо-Восточной хорды (СВХ) между Открытым и Ярославским шоссе с транспортной развязкой на проспекте Мира.

По словам мэра, Северо-Восточная хорда является крупнейшей городской магистралью. Она соединяет 7 крупных городских магистралей и 15 улиц, проходит от Бусиновской до Косинской развязки, от санкт-петербургской платной дороги до строящейся дороги на Казань.

"Сегодня открыты еще два участка, соединяющие Открытое шоссе и Ярославку. И остался внутри города один участок – это участок, соединяющий Дмитровку и Ярославку, который мы должны запустить в следующем году. И Северо-Восточная хорда будет готова", – отметил Собянин.

Он добавил, что до 2023 года Северо-Восточная хорда соединится в районе Некрасовки со строящейся дорогой на Казань. Сама городская магистраль заработает в следующем году в полном объеме.

В настоящее время строительство Северо-Восточной хорды завершено на 80%. Достроить осталось три участка: участок между Ярославским и Дмитровским шоссе и два небольших участка за МКАД.

Строительство участка Северо-Восточной хорды между Открытым и Ярославским шоссе завершилось досрочно. В рамках открытого 6 сентября участка хорды построили 12,4 километра дорог, включая шесть эстакад, Богородский путепровод через пути МЦК, а также подземный пешеходный переход в районе станции МЦК Белокаменная. В рамках благоустройства прилегающей территории уложено 9,1 гектара газонов, проведено озеленение. До конца 2021 года планируется завершить установку 5,7 километра защитных экранов.

С запуском участка снизится нагрузка на Ярославское шоссе, северо-восточный участок МКАД и улицу Енисейскую, улучшится транспортное обслуживание свыше 350 тысяч жителей близлежащих районов Свиблова, Ярославского, Ростокина, Метрогородка и Богородского.

Строительство транспортной развязки на пересечении Северо-Восточной хорды с проспектом Мира также завершено досрочно. Были не только построены новые объекты, но и реконструирован дублер Ярославского шоссе, расширены боковые проезды вдоль проспекта Мира с устройством переходно-скоростных полос.

Чтобы снизить воздействие шума на жилые кварталы, в районе станции МЦК Ростокино были установлены защитные экраны протяженностью 77 метров. До конца 2021 года планируется завершить реконструкцию двух подземных пешеходных переходов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что хордовые магистрали, строительство которых продолжается в Москве, помогут снизить нагрузку на существующую транспортную сеть, перераспределив потоки движения. По словам мэра, большая часть новых хордовых магистралей располагается над землей и проходит по эстакадам и путепроводам.

Градоначальник также отметил, что три хорды и Южная рокада определят транспортный каркас столицы на годы вперед. Он выведет историю транспорта Москвы на новый уровень, сделав доступнее 73 района Москвы, включая десятки кварталов по программе реновации.

Общая протяженность 4 хорд составит 133 километра (строительная длина – порядка 350 километров), что сравнимо с Третьим транспортным кольцом. В состав хорд войдет 186 эстакад, тоннелей и мостов, а также 77 пешеходных переходов.