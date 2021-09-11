Собянин провел технический пуск участка БКЛ от "Мневников" до "Давыдково"

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро от "Мневников" до "Давыдково".

"С Днем города, дорогие друзья! Вы дали городу хороший подарок. Сегодня запускаем техническим пуском три станции метрополитена: от "Мневников" до "Давыдково, включая станцию "Кунцевская". "Кунцевская" – важный западный участок Большой кольцевой линии метрополитена. В ближайшее время нам предстоит запустить еще два участка – это юго-западный и западный: от "Мневников" до "Каховской". Значительная часть Большой кольцевой линии метрополитена должна заработать одновременно. Поэтому необходимо провести технический пуск, подготовиться", – сказал Собянин.

Таким образом, по словам мэра столицы, в этом году две трети БКЛ должно быть построено.

"В следующем году мы должны провести все основные работы, и полностью замкнуть кольцо в конце 2022 года – начале 2023 года. Громадная работа постепенно подходит к концу благодаря умению, таланту, организаторским способностям строителей, спасибо им огромное, – заключил Собянин.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, открытие участка БКЛ метро от "Мневников" до "Давыдково" поспособствует улучшению транспортного обслуживания жителей и работающих районов Хорошево-Мневники, Кунцево, Можайский, Фили-Давыдково, Очаково-Матвеевское, население которых – более 700 тысяч человек, в том числе порядка 90 тысяч человек впервые получат метро в пешей доступности.

Сообщается также, что сокращение времени при ежедневных поездках для местных жителей составит около 40%. Станции метро "Терехово", "Кунцевская" и "Давыдково" планируют открыть в 2021 году в составе участка БКЛ метро от "Мневников" до "Каховской" длиной порядка 20 километров с 10 станциями.

За всю историю Московского метрополитена единовременно участок линии такого значительного размера будет введен впервые. С открытием участка "Мневники-Каховская" количество действующих станций БКЛ увеличится с 12 до 22. Общая строительная готовность кольца составляет 88%, в том числе завершена проходка 97% тоннелей.

Ранее Собянин рассказал, что в столице до конца года число открытых за последние годы новых станций метрополитена достигнет 100. Он добавил, в начале 2023 года планируется ввести в эксплуатацию последнюю часть Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

