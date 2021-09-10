Московский метрополитен объявил о старте конкурса рассказов о подземке

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В преддверии Дня города столичный метрополитен и группа "ЛитРес" запустят конкурс художественных рассказов – коротких историй, связанных с подземкой. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.
До 12 октября 2021 года каждый желающий может отдать свою работу на оценку профессионалам. Среди членов жюри – писатель Евгений Бабушкин, голоса столичного метро Алексей Россошанский и Юлия Романова-Кутьина, замначальника Московского метрополитена Юлия Темникова, журналисты Владимир Раевский и Евгения Смурыгина, радиоведущие "Маяка" Маргарита Митрофанова и Сергей Стиллавин.
10 произведений участников, которые выйдут в финал, станут основой для аудиосериала, который позже озвучат профессиональные чтецы. Аудиосериал можно будет увидеть на книжной платформе бесплатно.
Участникам напомнили, что на конкурс принимаются короткие произведения объемом от 10 до 60 тысяч знаков всех жанров, кроме фэнтези, фантастики и постапокалипсиса. Одно из важных требований заключается в том, что текст должен начинаться с одной из 10 фраз на выбор.
"Например, "Осторожно, двери закрываются", "Следующая станция – "Сокольники", "Станция Парк культуры", "Извините, вы выходите?", "Привет! Я в центре зала у памятника "Пограничник с собакой" и других", – рассказали в пресс-службе.
Ранее в столичном метро запустили тематический поезд в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии.
В столичном метро запустили поезд, посвященный 800-летию со дня рождения Невского
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