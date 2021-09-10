На МЦК запустили аудиоэкскурсии в честь пятилетнего юбилея

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В поездах Московского центрального кольца запустили аудиоэкскурсии в честь 5-летнего юбилея. На 12 станциях МЦК в пятницу, 10 сентября, будут играть участники проекта "Музыка в метро". Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.
"В честь 5-летия МЦК мы запустили аудиоэкскурсии прямо в вагоне поезда кольца. В течение недели вы сможете узнать любопытные факты о районах, через которые проезжаете. Чтобы прослушать все, нужно проехать весь круг – 54 километра", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в пятницу, 10 сентября, музыканты будут играть на станциях "Шелепиха", "Зорге", "Панфиловская", "Окружная", "Владыкино", "Ботанический сад", "Измайлово", "Нижегородская", "Дубровка", "Автозаводская", "Кутузовская" и "Деловой центр".
"И, конечно, на станциях подарим вам значки и воздушные шары с символикой МЦК. Будем отмечать вместе", – отмечается в сообщении.
Ранее заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что запуск МЦК улучшил транспортную доступность 3 миллионов москвичей и 34 районов города. Он отметил, что это такие районы, как Коптево, Головинский, Перово, Ростокино, Нижегородский, Ярославский.
Московское центральное кольцо отметит юбилей
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