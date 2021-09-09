Поезд в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского запустили в метро Москвы

В столичном метро запустили тематический поезд, посвященный 800-летию Александра Невского
В столичном метро запустили тематический поезд в честь 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"Один шаг в вагон – и вы перенесетесь в лето или зиму. Все зависит от того, о каком этапе жизни великого князя захотите узнать. Забегайте в летние вагоны – и вы уже в 1240 году: здесь можно узнать все о Невской битве", – говорится в сообщении.
В Дептрансе добавили, что в новом тематическом поезде можно будет увидеть репродукции Николая Емельянова, Федора Моллера, Михаила Нестерова и многих других великих художников.
Тематический состав будет ходить до марта следующего года.
Ранее в метро запустили тематический поезд "Герои профессий". Состав украшен фотографиями работников транспортного комплекса и их цитатами. Найти его можно на Арбатско-Покровской линии метро.
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