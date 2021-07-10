В метро запустили тематический поезд ко Дню Московского транспорта

Тематический поезд "Герои профессий" запустили в метрополитене столицы по случаю празднования Дня Московского транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

"Это поезд про людей. Тех, которые каждый день делают ваши поездки комфортными, заботятся о вашей безопасности, создают транспорт будущего, и очень любят пассажиров – поезд про наших сотрудников", – отметили в ведомстве.

Состав украшен фотографиями работников транспортного комплекса и их цитатами. Найти его можно на Арбатско-Покровской линии метро.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, тематический состав – это возможность "сказать "спасибо" специалистам. Он напомнил, что в транспортной сфере столицы задействованы около 200 тысяч человек.

Ранее работников транспортного комплекса Москвы поздравил мэр города Сергей Собянин. Он заявил, что именно эта сфера управляет "ритмом жизни" столицы.