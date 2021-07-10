Участок Сокольнической линии метро закроют с 17 июля по 8 августа

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

13:57

В метро запустили тематический поезд ко Дню Московского транспорта

транспорт город

Видео: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Тематический поезд "Герои профессий" запустили в метрополитене столицы по случаю празднования Дня Московского транспорта. Об этом сообщается в Telegram-канале Дептранса.

"Это поезд про людей. Тех, которые каждый день делают ваши поездки комфортными, заботятся о вашей безопасности, создают транспорт будущего, и очень любят пассажиров – поезд про наших сотрудников", – отметили в ведомстве.

Состав украшен фотографиями работников транспортного комплекса и их цитатами. Найти его можно на Арбатско-Покровской линии метро.

Как заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, тематический состав – это возможность "сказать "спасибо" специалистам. Он напомнил, что в транспортной сфере столицы задействованы около 200 тысяч человек.

Ранее работников транспортного комплекса Москвы поздравил мэр города Сергей Собянин. Он заявил, что именно эта сфера управляет "ритмом жизни" столицы.

В московском метро запустили тематический поезд "Герои профессий"

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать