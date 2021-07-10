Собянин поздравил работников московского транспорта с профессиональным праздником

13:27
Фото: vk.com/mossobyanin
Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником работников московского транспорта. Пожелания специалистам градоначальник написал на персональной странице в социальной сети "ВКонтакте".
"Дорогие работники московского транспорта, поздравляю вас с профессиональным праздником! Благодаря транспортной системе развивается Москва", – написал мэр столицы.
Градоначальник пожелал работникам транспортного комплекса успехов и здоровья, а также отметил, что именно эта сфера задает "ритм жизни" города.
Собянин напомнил, что в нынешнем году были открыты уже две новых станции метро, а также вновь заработала станция "Смоленская", где проводилась реконструкция. Кроме того, были обновлены поезда на Кольцевой линии.
Столичное метро также развивается в высокотехнологической сфере. Так, в подземке тестируется способ оплаты Face Pay и виртуальная транспортная карта "Тройка".
Также мэр Москвы указал на запуск четырех столичных вокзалов: "Баковка" D1, "Внуково" перспективного D4, "Щукинская" D2 и вокзала для поездов дальнего следования "Восточный".
Парк транспортного комплекса дополнительно пополнили 50 электробусов. Сергей Собянин подчеркнул, что суммарно их теперь 650. Также мэр напомнил о планах по обновлению трамвайного парка столицы.
Ранее стало известно, что на 2021 год запланированы поставки комплектующих для 200 новых электробусов. Детали разработает и поставит резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва".
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