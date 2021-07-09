Ночной велофестиваль в Москве перенесли из-за эпидситуации

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ночной велофестиваль в Москве, запланированный на субботу, 10 июля, перенесут. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
В ведомстве уточнили, что это связано с эпидемиологической ситуацией. Точные даты проведения мероприятия будут известны позже.
"Напоминаем, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией ночной велофестиваль, который был запланирован на 10 июля, переносится. Мы остаемся на расстоянии, но душой всегда рядом. Надеемся и верим, что скоро встретимся. А пока, пожалуйста, берегите себя и не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты", – говорится в сообщении в телеграм-канале Дептранса.
В апреле, в преддверии открытия велосезона в столице, стало известно, что москвичи начали чаще покупать спортивные товары. За первые четыре месяца текущего года продажи велосипедов, моноколес, гироскутеров, роликов, самокатов и скейтбордов выросли на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.
"Это наш город": велополоса появилась на улице Лесной в центре Москвы
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