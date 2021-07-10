Резидент технополиса "Москва" укомплектует еще 200 электробусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В 2021 году резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" поставит комплектующие для 200 новых столичных электробусов. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра города.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что всего продукцией компании будут оснащены 600 единиц пассажирского электротранспорта.
Известно, что в июне 2021 года в столичном парке электробусов было 650 машин, однако к концу года он должен увеличиться до тысячи единиц.
"Сегодня большая часть батарей и тягового оборудования для пассажирского электротранспорта, курсирующего в столице, произведена резидентом ОЭЗ Москвы. Ранее он уже изготовил и поставил комплектующие для 400 столичных электробусов, а в этом году поставит аккумуляторные батареи для еще 200 подобных машин", – сказал Ефимов.
Компания ориентирована не только на российский рынок, но также осуществляет поставки батарей в Белоруссию, Турцию и на Ближний Восток.
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что резидент ОЭЗ производит литий-титанатные аккумуляторные батареи, зарядка которых занимает не более 10 минут, при этом транспорт на одном подзаряде может проехать 40–50 километров. Важно, что работать аккумуляторы могут как при рекордно низких, так и при высоких температурах.
Компания-производитель стала резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" в начале этого года. На площадке "Алабушево" должен быть создан завод по производству аккумуляторов для электробусов и серийному выпуску электрогрузовиков. На нем будет возможно производить тысячу комплектов аккумуляторных батарей и 500 электрогрузовиков ежегодно.
Гендиректор технополиса Геннадий Дегтев рассказал, что общий объем инвестиций в проект составит 375 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что в Москве за 3 года запустили 650 электробусов по 49 маршрутам. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что сегодня электробус является наиболее современным наземным городским транспортом, который отвечает всем запросам жителей.
"Это наш город": электробусы Москвы перевезли 85 млн пассажиров с начала работы
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