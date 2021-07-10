Резидент технополиса "Москва" укомплектует еще 200 электробусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В 2021 году резидент особой экономической зоны "Технополис "Москва" поставит комплектующие для 200 новых столичных электробусов. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра города.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что всего продукцией компании будут оснащены 600 единиц пассажирского электротранспорта.

Известно, что в июне 2021 года в столичном парке электробусов было 650 машин, однако к концу года он должен увеличиться до тысячи единиц.

"Сегодня большая часть батарей и тягового оборудования для пассажирского электротранспорта, курсирующего в столице, произведена резидентом ОЭЗ Москвы. Ранее он уже изготовил и поставил комплектующие для 400 столичных электробусов, а в этом году поставит аккумуляторные батареи для еще 200 подобных машин", – сказал Ефимов.

Компания ориентирована не только на российский рынок, но также осуществляет поставки батарей в Белоруссию, Турцию и на Ближний Восток.

Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что резидент ОЭЗ производит литий-титанатные аккумуляторные батареи, зарядка которых занимает не более 10 минут, при этом транспорт на одном подзаряде может проехать 40–50 километров. Важно, что работать аккумуляторы могут как при рекордно низких, так и при высоких температурах.

Компания-производитель стала резидента ОЭЗ "Технополис "Москва" в начале этого года. На площадке "Алабушево" должен быть создан завод по производству аккумуляторов для электробусов и серийному выпуску электрогрузовиков. На нем будет возможно производить тысячу комплектов аккумуляторных батарей и 500 электрогрузовиков ежегодно.

Гендиректор технополиса Геннадий Дегтев рассказал, что общий объем инвестиций в проект составит 375 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве за 3 года запустили 650 электробусов по 49 маршрутам. Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что сегодня электробус является наиболее современным наземным городским транспортом, который отвечает всем запросам жителей.

