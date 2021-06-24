Электробусы начали курсировать по маршруту № 836 в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

По маршруту № 836 стали курсировать электробусы. Информация об этом была опубликована в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что маршрут проходит от 6-го микрорайона Бибирева до 4-го микрорайона Северного с остановками у метро "Алтуфьево", МЦД Лианозово, МЦД Марк.

В ведомстве отметили, что поездки станут комфортнее для 470 тысяч пассажиров из пяти районов на севере Москвы. Также в Дептрансе обратили внимание на экологичность электробусов.

Ранее сообщалось, что к 2023 году на востоке и юго-востоке Москвы появится порядка 500 новых зарядных станций для электробусов. Все зарядные станции располагаются на конечных станциях движения электробусов.

Они заряжают батареи, оборудованные системой термостатирования – она спасает от перегрева летом и замерзания зимой.

